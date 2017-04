Bombelignende gjenstand funnet i Oslo

– Det kan virke som dette er en gjenstand som ikke har stort skadepotensial, skriver Oslo-politiet på Twitter. Sperringene er opprettet for å holde folk unna til politiet har undersøkt stedet.

– Vi har kontroll på stedet, og avventer til vi har foretatt nødvendige undersøkelser, opplyser politiet.

– Bombegruppa er på vei for å foreta nødvendige undersøkelser. Vi tar funnet alvorlig. Vi mistenker at det er en anretning som er ment for å gå av, men samtidig kan det virke som dette er en gjenstand som ikke har stort skadepotensial, sier Marita Aune til Nettavisen.

Politiet har innbrakt en mann som har status som mistenkt.

– Vi har kontroll på en mann som er brakt inn til avhør, sier Aune til VG.

Ifølge vitner er det flere politibiler og ambulanser på stedet. Folk i området melder på Twitter at de har blitt bedt om å gå inn eller bak sperringene.

– Jeg satt på en bar da en sivil politibil kom med blålys og sperret av gaten. Folk er ganske rolige, men de har sperret av et stort område, sier Mads Wam Schneider til VG.

(©NTB)