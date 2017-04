Bondelaget begeistret etter endringer i landbruksmeldingen

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier han er godt tilfreds, men det er også Bondelaget.

– Flertallet i næringskomiteen er enig med en samlet landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringens landbrukspolitikk. Jeg er glad for at næringen er blitt lyttet til i denne prosessen, sier Bartnes.

Næringskomiteen på Stortinget la torsdag fram sin innstilling til jordbruksmelding, to uker etter at innstillingen ble utsatt av regjeringspartiene.

– Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.

Fakta: Landbruksmeldingen * Regjeringen la i før jul fram stortingsmeldingen om norsk landbrukspolitikk. Den kalles landbruksmeldingen eller jordbruksmeldingen og setter en rekke rammebetingelser for næringen. * Torsdag avga næringskomiteen sin innstilling til meldingen. Der går flertallet blant annet inn for å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 14. Regjeringen ønsket i utgangspunktet en større reduksjon, til 10. * Regjeringen får heller ikke flertall for å avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg, men markedsordningene for svin endres. * Målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk fjernes, men regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget med et nytt måltall. * Opplysningskontorenes virksomhet skal ikke lenger finansieres av omsetningsavgiften, noe som gir grunnlag for å senke avgiften med til sammen 100 millioner kroner.

Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til ti samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg. Dette fikk han ikke gjennomslag for.

– Næringskomiteen stopper regjeringens ensidige fokus på kostnadseffektiv matproduksjon og vil beholde markedsordninger og velferdsordninger. Dette er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha landbruk i hele landet, og for å sikre forutsigbarhet og rekruttering til næringa, sier lederen i Bondelaget.

