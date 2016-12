En 43 år gammel fisker døde etter at sjarken hans havarerte ved Fana i Bergen lille julaften. Politiet fikk melding om at mannen falt i sjøen. Han ble fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Meteorologene har økt beredskapen og varsler full storm som kan bli til ekstremvær fra 2. juledag langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt fase A-varsel for å advare om stormen som kommer. Blir det et ekstremvarsel får uværet et jentenavn på U, og samfunnet settes i beredskap.