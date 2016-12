– Det begynte med rødming på barneskolen, jeg ble så flau over at jeg rødmet at jeg sørget for å unngå alle situasjoner hvor jeg risikerte å rødme, sier Sørbø til Fædrelandsvennen. Han er en av de 40.000 sørlendingene som i 2016 har fått poliklinisk hjelp på Sørlandet sykehus klinikk for psykisk helse.

– Han er en typisk representant for veldig mange som kommer til oss, sier Gunvor Launes, psykiater og leder av Angst-teamet ved Distriktspsykiatrisk senter Solvang, som hører inn under Sørlandet sykehus. Hun har hjulpet Sørbø ut av en nesten totalt isolert livssituasjon.