Dette ga fem og et halvt år i fengsel

KRISTIANSAND: – Det er det største beslaget vi har gjort på mange år, har tollsjef Helge Breilid tidligere sagt til Fædrelandsvennen

Noe over midnatt 6. mai ble en Nissan Terrano plukket tilfeldig ut for kontroll på ferjekaia i Kristiansand. Tollerne la merket til at føreren var svært nervøs, skriver Fædrelandsvennen.

TOLLVESENET

Gjemte 7,7 kilo amfetamin

Hunden Sniff markerte på undersiden av bilen, og da kardangen ble nærmere undersøkt fant tollerne 7,7 kilo amfetamin gjemt i klokka.

Opprinnelig hadde bilen firehjulsdrift, men for å få plass til 18 pakker med narkotika, var innmaten i klokka under bilen tatt ut.

I retten forklarte polakken (48) at han skulle få 10.000 kroner for å frakte narkotika til Norge via Danmark som kurér for bakmenn.

Returnerte

Det ble imidlertid en lang reise, for da han ankom Hirtshals fikk han problemer med bremsene og valgte å returnere til Polen å få bremsene reparert.

Etter en ny tur nordover tok han ferja til Kristiansand.

Han hevdet i retten at han ikke var klar over hva slags stoff og mengde han endte opp med å smugle. Men Kristiansand tingrett har kommet til at mannen visste eller burde ha skjønt hva som var gjemt i bilen.

Verktøy

At 48-åringen dro tilbake til Polen mener retten var fordi han ikke ønsket at danske mekanikere skulle undersøke bilen.

I bilen ble det også funnet verktøy til å få ut narkotikaen fra gjemmestedet.

I tråd med aktors påstand er straffen satt til fem år og seks måneders fengsel.