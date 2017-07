Dronning Sonja feirer 80 år med å åpne sin egen kunststall

Under de felles jubileumsmarkeringene i mai gjorde både kongen og dronningen stort nummer av at det å fylle 80 år var ganske uvirkelig.

Tirsdag, på selve fødselsdagen, skal dronning Sonja igjen bli minnet om at hun nå må titulere seg som 80-åring. Dagen er selvsagt spekket med program.

Dronningen vil nok bruke mye tid på å åpne gaven fra Kongen, som rett og slett er et galleri – nemlig Dronning Sonjas KunstStall.

Gamle staller

Stallbygningen ble oppført mellom 1845 og 1848 og utvidet av kong Haakon og dronning Maud i 1911. Midtstallen kunne romme opptil 40 hester, men de siste hestene forsvant fra de kongelige stallene kort tid etter krigsutbruddet 1940.

Dronning Sonja vil selv lede arbeidet med utviklingen av kunststallen, som blir en del av Åpent slotts virksomhet. Kunststallen vil ha tre sesonger, der våren skal vies samtidsgrafikk. I sommersesongen knyttes utstillingen opp mot årets utstilling på Slottet, og mot slutten av året blir jula markert.

Utstillingen som åpnes tirsdag, har to hovedelementer: norsk grafikk og Dronning Mauds fotografier. Over 160 norske kunstnere har i anledning 80-årsdagen donert et grafisk verk hver.

DNT-gave

Dronningen er også viden kjent for sitt store engasjement for friluftsliv og turgåing og skal avduke en gave fra DNT.

I tillegg vil det være en piknik i Dronningparken for inviterte gjester. Samme kveld blir det felles feiring av kongeparet med familie og venner på Bygdøy kongsgård.

Folkefest i mai

Kongeparet er blitt behørig feiret tidligere i år, med folkefest i slottsparken 9. mai og påfølgende festmiddag på slottet med celebriteter fra inn- og utland.

10 mai inviterte regjeringen kongeparet til festmiddag i operaen, som var regjeringens gave i anledningen 80-årsdagene. Men tirsdag er altså selveste dagen for dronningen.