Egersund nådde ikke opp i kampen om å bli Norges mest attraktive by

– Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap, metoder og verktøy for å fremme byens utvikling, mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud. Blant annet applauderes vedtaket om å gjøre fergen over Glomma gratis. Siden 2014 har antall reisende økt fra 300.000 til 1,25 millioner i året.

– Gratis kollektivtransport med byfergen er et innovativt grep for å øke bruken og oppslutningen om byen. Deltakerbasert budsjettering gir økt lokaldemokrati, og generell satsing på sentrum har gjort at juryen valgte Fredrikstad, sier juryleder Erling Dokk Holm.

De to andre kandidatene som var aktuelle til kåringen av årets mest attraktive by i 2017, var Arendal og Egersund.

Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.

Prisen deles ut årlig og har som mål å belønne byer med bærekraftig utvikling. Økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner legges til grunn for avgjørelsen.