Det kommer fram i en ny brukerundersøkelse blant landets barnevernsbarn. Undersøkelsen ble gjennomført blant barn over ni år som bodde i statlige og private barnevernstiltak og fosterhjem i 2016. 75 prosent av barna på barnevernsinstitusjon og 60 prosent av barna i fosterhjem svarte. Det er den høyeste svarprosent siden Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) begynte med undersøkelsene i 2010. Flertallet av barna oppgir at de har det bra. I fosterhjem oppgir ni av ti barn og unge at de har det bra, en økning fra 2011 og 2013.

Men undersøkelsen avdekker samtidig at én av fem unge på barnevernsinstitusjon ikke føler seg trygge. Dersom undersøkelsen skulle være representativ for de drøyt 1230 barna på barnevernsinstitusjon i Norge, indikerer det at rundt 250 barn føler seg utrygge på institusjonen som er deres hjem. Halvparten av disse barna oppgir at utryggheten skyldes de ansatte på institusjonen.