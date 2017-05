En mann kritisk skadd i helikopterstyrten i Bergen

Haukeland universitetssjukehus opplyste onsdag at én av dem var alvorlig skadd, mens to menn var lettere skadd. Torsdag formiddag ble tilstanden til den alvorlig skadde mannen betegnet som kritisk.

Statsborgerskapet deres er foreløpig ikke endelig bekreftet, men Vest politidistrikt opplyste torsdag ettermiddag at de vet at to av dem har tilknytning til Storbritannia. De tre mennene er i alderen fra slutten av 50-årene til begynnelsen av 60-årene.

Det er rutinemessig tatt blodprøver, og det medfører automatisk at man får status som siktet, skriver politiet i en pressemelding.

Blir etterforsket

Vest politidistrikt har satt ned en etterforskningsgruppe for å følge opp etterforskningen av ulykken utenfor Sandviken. Arbeidet ledes og koordineres av økonomiavsnittet.

Politiet har avhørt en rekke personer i forbindelse med styrten. Torsdag ettermiddag pågikk fortsatt dette arbeidet samt sikring av tekniske bevis. I tillegg samarbeider de med Havarikommisjonen som har ankommet Bergen og startet sitt arbeid.

Helikopteret er tatt opp på land og undersøkes av kommisjonen. Det er uvisst når de blir ferdige med sine undersøkelser.

Politiet har fått opplyst at helikopteret er eid av det britiske selskapet HQ Aviation. Derfor vil også representanter fra den britiske flyhavarikommisjonen komme til Bergen.

Kom fra Shetland

– Det var kun tre personer i helikopteret da det falt i sjøen ved yachten Bacarella klokken 21.24 onsdag, piloten og to andre, sa vakthavende redningsleder Jan R. Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge onsdag kveld.

Redningsselskapets båt Bjarne Kyrkjebø var på stedet etter bare to-tre minutter, ifølge NRK.

– Mannskapet på Redningsselskapets båt ble vitner til hendelsen og gikk rett ut til havaristen. De skal ha en stor del av æren for at vi har hånd om tre personer, sa politiets innsatsleder Frank Listøl onsdag.

Han la til at den raske utrykningen kan ha betydd forskjell på liv og død.

Ifølge Lillebø hadde helikopteret fløyet fra Shetland tidligere onsdag før det fylte drivstoff på Flesland og senere fløy ut til yachten i Sandviken.

Bergensavisen omtalte den 60 meter lange båten 1. mai i år. Da sa en av mannskapet at det var hemmelig hvem som eide den. Han opplyste videre at eierne pleier å fly til yachten for å være der noen dager av gangen.