Fann gullring frå mellomalderen midt i Bergen

– Den låg under ein stor stein. Då eg tok den opp skjønte eg med ein gong at det var gull. Den skein som ei sol. Vi fann bokstaveleg talt gull under ein gråstein, fortel utgravingsleiar Ingrid Rekkavik til bt.no.

Sidan før svartedauden

Ametystringen er truleg frå høgmiddelalderen. Det vil seie at den har vore i Bergen sidan før svartedauden.

– Ringen har sannsynlegvis ein gong vore eigd av ein av byen sine flottare menn, kanskje ein biskop. Ametyst var i mellomalderen kjent som «biskopsstein», fordi den ofte blei brukt av geistlege, seier Rekkavik.

Ringen er på 23 karat gull, og kan ha blitt mista av eigarane under ein av dei mange brannane i Bergen.

NIKU

Kanskje ein gullsmed?

Det er eit unikt funn, skriv Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) i ei pressemelding.

– Dette er noko ein arkeolog får oppleve ein gong i løpet av karrieren. Eg er så nysgjerrig, og gler meg veldig til å finne ut meir om den, fortel Rekkavik.

Arkeologane frå Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) har funne fleire gjenstandar av gull, sølv, agat og rav i samband med utbygginga.

– Vi har funne mange verdifulle gjenstandar. Ei sølvspenne, eit stykke rav og ei vakker perle i agat. Slike vakre ting hadde ikkje vanlege folk, fortel Rekkavik.

Ein teori er at det har vore ein gullsmed i Kong Oscars gate i høgmiddelalderen.

– Årsaka til at vi trur det er at vi har funne mange små bitar med gull. Det er veldig sjeldan. Eg håpar vi kan finne ut meir.

NIKU

Tre meter under bakken

Områda rundt Kong Oscars gate og Vågsbunnen var mellom dei mest sentrale strøka i mellomalder-Bergen.

Likevel er det gjort få arkeologiske undersøkingar i området, samanlikna med for eksempel Bryggen. Difor veit ein lite om livet i denne delen av mellomalderbyen.

– Eg har veldig lyst å grave meir i Kong Oscars gate. Gullringen fann vi tre meter under bakken, så bakkenivået har endra seg mykje sidan mellomalderen. Gjenstandane ligg djupt nede, fortel Rekkavik.

No skal fleire undersøkingar gjennomførast. Mellom anna kan jordlaget rundt staden der gullringen låg gi ein meir nøyaktig alder.

– Vi skal også i samarbeid med historikarar sjå om vi kan finne ein gullsmed i Kong Oscars gate på 1300-talet, fortel Rekkavik.