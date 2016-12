Greske myndigheter fikk det påståtte Pink Panter-medlemmet Dusan Ilic fengslet i Norge, men sendte aldri bevisene mot ham til politiet. Nå er den serbiske statsborgeren tilkjent nesten hundre tusen kroner i oppreisning for syv måneder i norske fengsler.

En serie spektakulære forbrytelser over hele kloden siden 1990-tallet har gjort mafiabanden fra Balkan til en av verdens mest kjente kriminelle grupperinger. At 32-åringen ble knyttet til Pink Panter-ligaen gjorde at fengselsvesenet ikke tok noen sjanser med ham.

– Jeg har snakket med min klient. Vår umiddelbare tanke er at denne erstatningen ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler det strenge regimet min klient levde under, sier Ilics advokat, Ørjan Eskeland.