I løpet av fjoråret ble det registrert 24.245 nye nullutslippsbiler, noe som er 1.543 færre enn i 2015, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS).

16.319 personbiler ble bruktimportert i 2016, hele 25 prosent færre enn i 2015. Totalt byttet personbiler eier 461.492 ganger i 2016, en ørliten nedgang fra året før.