Flere pasientklager og større erstatninger

På 20 år er antall klager til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) firedoblet. I år ender tallet trolig på over 6.000. Samtidig øker erstatningene, både totalt og per skadetilfelle.

De som ikke får medhold hos NPE kan gå videre til Helseklage, tidligere kjent som Pasientklagenemnda. Her har behandlingstiden økt betraktelig parallelt med at flere klager på feilbehandling, skriver Aftenposten. I 2003 brukte nemnda 5,5 måneder på en sak, mens statistikken viser at det nå tar 18 måneder. I realiteten er situasjonen enda verre.

– Fordi vi nå har mange uerfarne saksbehandlere, hoper vanskelige saker seg opp. Den reelle behandlingstiden er i dag rundt 22 måneder, som vi opplyser klagere om i brev. Dette er et gjennomsnitt, noen saker tar enda lengre tid, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Helseklage.