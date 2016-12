Foreldrepar siktet for å ha forgiftet datteren

– En mann og en kvinne bosatt i Oppland er siktet for å ha hensatt sin datter i hjelpeløs tilstand med fare for liv og helse. Datteren er innlagt på sykehus, og foreldrene er ilagt besøksforbud med mulighet for besøk med polititilsyn, opplyser politiadvokat Marte Johansen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Hun opplyser at politiet etterforsker saken for fullt, og at det vil bli foretatt flere avhør og tekniske undersøkelser framover.

Femte gang

Det var NRK som omtalte saken først fredag morgen. Politiet opplyser til kanalen at det er femte gang på få måneder kvinnen er livstruende syk etter å ha fått i seg en medisin kroppen hennes ikke tåler. Politiet jobber nå med å finne ut hvordan den unge kvinnen har fått i seg stoffet.

Foreldrene sier til NRK at de har kjempet for datteren siden hun ble syk med ME – kronisk utmattelsessyndrom – i 2004. De sier de har brukt alt av tid og penger på å få datteren frisk, og mener de har gjort alt de kunne for å hjelpe henne.

– Når de har prøvd alt uten nytte, har foreldrene tydd til en eksperimentell behandling i utlandet for å se om det kan hjelpe datteren, sier foreldrenes advokat, Ida Helene Braastad Bakke.

Bekymringsmelding

Politiet startet etterforskningen i midten av november da de fikk en bekymringsmelding fra sykehuset om kvinnens helsetilstand. Blodprøver viste at hun hadde et antibiotikum i blodet som hun hadde reagert svært negativt på.

– Vi undersøker motivet og vet ikke om stoffet er gitt med overlegg eller i vanvare, sier Marte Johansen.

Politiet er likevel sikre på at foreldrene har forstått at datteren ble dårlig av medisinen.

Ifølge NRK får foreldrene besøke datteren to ganger i uken, men i følge med politiet. De blir kroppsvisitert før hvert besøk, og tiden sammen med datteren er begrenset til en time ved hvert besøk. (©NTB)