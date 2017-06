Forsikringsselskaper dekker hjemreise for nordmenn i London

– Vi erstatter evakuering for de kunder som befinner seg i London og ønsker å reise hjem, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han sier forsikringsselskapet erstatter avbestilling for dem som skal reise til London med avreise til og med 9. juni. Selskapet erstatter også kostnader ved endringer i reiseplaner.

– Det kan være tilfeller der kunder på grunn av avsperringer av veier og tunnelbane ikke har kommet seg til flyplassen og derfor behøver en ekstra natt i London, sier Rysstad.

Frykt

Gjensidige tilbyr også psykologisk krisehjelp for dem som har vært i nærheten av angrepene eller som har vært direkte berørt.

Også If og Europeiske Reiseforsikring dekker tidlig hjemreise og avbestilling av planlagt London-reise for sine kunder. Avbestilling gjelder fram til og med midnatt natt til 9. juni.

– Vi går med dette utover våre vilkår, som i utgangspunktet ikke dekker avbestilling på grunn av frykt. Men vi har forståelse for at noen ikke ønsker å reise til London den nærmeste tiden når situasjonen er så usikker og uavklart. Mellomlandinger på Londons flyplasser omfattes ikke av denne endringen, opplyser informasjonsdirektør Jon Berge i If og Europeiske Reiseforsikring.

Aktsomhet

Også Frende Forsikring opplyser at deres reiseforsikring dekker evakuering og tidligere hjemreise, samt avbestilling av reiser til London. Frende dekker avbestilling av reiser til London til og med 11. juni.

Alle forsikringsselskapene oppfordrer nordmenn i London til å vise spesiell aktsomhet i dagene framover og følge politiet og myndighetenes anvisninger.

Europeiske Reiseforsikring samarbeider for øvrig med Sjømannskirken i London, som vil være åpen som vanlig. Alle som har behov for bistand kan ta kontakt med eller oppsøke Sjømannskirken.