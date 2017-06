Frp vil stanse asylinnvandringen

Frp-leder Siv Jensen mener innvandringspolitikken må strammes til ytterligere slik at det blir slutt på asylankomster.

Da Jensen oppsummerte det politiske halvåret fredag, lanserte hun fem tiltak som skal bidra til dette. Det viktigste er å opprette asylmottak i utlandet slik at søkere kan søke derfra.

– Poenget med å kunne søke fra utlandet handler om at vi vil ha bedre kontroll med hvem disse menneskene er. Og det handler også om å utsette den farefulle ferden vi har sett at mange har lagt ut på. De kommer seg til Europa, men får ikke opphold og må gjøre vendereis, sier Jensen til NTB.

Hva slags konsekvenser en slik ordning vil ha for asyltilstrømningen, kommenterer hun ikke. Om det blir færre eller flere asylsøkere, om det blir opprettet asylmottak i land som Somalia eller nærområder til Syria, er det vanskelig å svare på nå.

– Hvor mange som kommer til å søke, avhenger av hvor mange som finner det attraktivt å komme til Norge, sier Jensen.

– Vi mener at dette er et sikkerhetstiltak som vil forenkle dette mye både for norske myndigheter og dem som ønsker seg hit, tilføyer hun.

Høyre: Plikt til å hjelpe

Forslaget blir avfeid av Høyre, som legger vekt på de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av.

Nestleder Bent Høie understreker at også Høyre ønsker en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Det innebærer at mennesker som flykter fra krig, skal kunne få opphold i Norge.

– Vi har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse mot forfølgelse. Vi støtter derfor ikke full stans av asylinnvandring, men vi jobber for å intensivere tvangsreturarbeidet, sier han.

Støttepartiet Venstre sier i en knapp kommentar at heller ikke de ser behov for et slikt tiltak som Frp skisserer. Innvandringspolitisk talsmann André N. Skjelstad påpeker at det nesten ikke kommer asylsøkere i dag på grunn av strengere grensekontroll i Europa.

– Stortinget vedtok en rekke innstramningstiltak våren 2016. Venstre har stilt seg bak en del av disse tiltakene. Vi ser ingen grunn til å stramme til ytterligere, sier Skjelstad.

– Useriøst

Arbeiderpartiet, som også var med på innstramming gjennom asylforliket i fjor, kaller utspillet "helt useriøst" og et rent valgkamputspill.

– Norge er bundet av en rekke internasjonale konvensjoner som vi ikke kan se bort fra. Og hvordan skal man stoppe asylsøkere fra å komme hit til grensa? Det er ingen kriminell handling å søke asyl, sier innvandringspolitisk talsmann Erik Lauvås.

Fremskrittspartiet ønsker i tillegg å gjøre dagens midlertidige grensekontroll permanent og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge.

Partiet vil også øke kravet til botid for å få norsk statsborgerskap til ti år og innføre krav om å sverge troskap til Norge. I dag er grensen sju år. Økt overvåking skal settes inn som tiltak for å få bukt med radikaliserende aktivitet, foreslår Frp.