Frp vil stanse asylinnvandringen til Norge

Jensen listet opp fem tiltak som hun mener vil bidra til dette. Det viktigste tiltaket de vil gå inn for er å opprette asylmottak i utlandet, slik at søkerne skal søke fra et annet land.

– Vi skal gjøre Norge til et tryggere land. Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet. Det første er å stoppe asylinnvandringen til Norge og opprette egne asylmottak i utlandet, samt intensivere tvangsreturer, sa Jensen.

I tillegg vil partiet gjøre dagens midlertidige grensekontroll permanent og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge. Frp vil åpne for generell bevæpning av politiet i de distriktene som ønsker det.

Partiet vil også øke kravet til botid for å få norsk statsborgerskap til ti år og innføre krav om å sverge troskap til Norge. I dag er grensen sju år. Det siste tiltaket hun nevnte er økt overvåking for å bekjempe radikaliserende aktiviteter.

– Det at vi har de laveste asylankomstallene på 20 år forteller oss at politikken virker, og at det betyr noe hvem som styrer, sa Jensen.

– Jo sterkere vi er, jo større er muligheten for en streng innvandringspolitikk. De som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, må stemme på oss, sa hun.