Gammel bjørn skutt i Finnmark

Bjørnen ble skutt lørdag ettermiddag i området mellom Lille Garsjøen og Homsjøen. Den veide 137 kilo.

– De er ikke så tunge på våren da de har sittet i hiet sitt hele våren, men det er klart at dette har vært en stor bjørn en gang, og i løpet av våren og sommeren legger bjørnen på seg mange, mange kilo før de går i hi igjen til vinteren, sier regionansvarlig for rovvilt Magne Asheim i Statens naturoppsyn til iFinnmark. Fellingen ble først omtalt av avisa Sagat.

Bjørnen skal analyseres ved Norsk institutt for naturforskning for å finne ut blant annet alder.

– Men ja, den så gammel og sliten ut. Den eldste bjørnen som hittil har blitt felt i Finnmark var en 21 år gammel hannbjørn i Pasvik, sier Asheim.