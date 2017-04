Hareide vil forbedre og fornye kontantstøtten

KrF-lederen ga familiepolitikk mye plass under sin åpningstale til landsmøtet i Trondheim torsdag.

– KrF er et familieparti. KrF har alltid prioritert familiene. Det er helt nødvendig i en tid der fødselstallene går dramatisk ned. En stemme til KrF er en stemme for familiene, sa Hareide.

– KrF har alltid prioritert familiene. Det er helt nødvendig i en tid der fødselstallene går dramatisk ned, sa Hareide.

Han fremhevet kontantstøtten som en viktig ordning for KrF til tross for all kritikken ordningen har møtt.

– Er det å være hjemme noen måneder ekstra med ettåringen virkelig roten til alt ondt, spøkte Hareide til applaus og humring fra salen, og pekte på de mange stemmene som har kritisert kontantstøtteordningen for å være et hinder for blant annet integrering.

– Familiene skal fortsatt få velge selv. 20 år etter at vi innførte kontantstøtten, er familiens valgfrihet fremdeles en bærebjelke for KrF. Det er KrF garantisten for, sa Hareide.

– Ikke alle foreldre synes det er like greit at ettåringene skal ha enda lengre dager i barnehagen enn vi har på jobben, la han til.

Hareide sa at KrF vil jobbe for at barnetrygden fremdeles blir en universell ordning for alle og at den økes.

– Der andre partier vingler, er vi til å stole på, sa Hareide om barnetrygden.