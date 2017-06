Helgesen vil ha Schwarzenegger på laget i klimakampen

– Han var veldig opptatt av klima og miljø som guvernør i California, og er fortsatt det. Han er jo et kraftsentrum i seg selv når det kommer til klimakampen globalt, sier Helgesen til NTB på telefon fra Wien.

Klimaministeren har deltatt på konferansen Austrian World Summit der FN-topper, næringslivsledere og politikere fra rundt 40 land var samlet. Konferansen var i regi av den østerrikske president Alexander Van der Bellen og Arnold Schwarzenegger.

– Jeg hadde et møte med Schwarzenegger om situasjonen for klimapolitikken i verden etter Paris og etter Trumps beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen. Og så snakket vi særlig om hva land og delstater kan gjøre for å få ned klimagassutslipp, sier Helgesen.

De snakket også om hvordan man kan mobilisere mer midler fra private aktører for å bekjempe regnskogsødeleggelser.

– Norge har drevet med dette i snart ti år, men det vil dessverre aldri være nok med bistandsmidler til å gjøre en tilstrekkelig innsats for regnskogen. Så vi vil gjerne ha Schwarzenegger, som blant annet har sin egen stiftelse, med på laget, sier Helgesen.

Schwarzenegger, som er aktuell med «Wonders of the Sea: 3D», en dokumentarfilm om forurensing og forgiftning av verdenshavene, skal være positiv til samarbeidet. Partene vil følge opp med konkretisering av et mulig samarbeid.