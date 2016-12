I et 22 siders notat tar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for seg granskingsrapporten «Dei forsto meg ikkje», av fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms. Rapporten rettet knusende kritikk mot barnevernets, helsevesenets og tilsynsmyndighetens behandling av «Ida». Den lanserte også 33 tiltak for å rette opp systemsvakheter hos etatene. I gjennomgangen av rapporten skriver Bufdir at de er bekymret.

«Direktoratet har i vår dialog med fylkesmennene over hele landet blitt tiltagende bekymret for situasjonen i barnevernet, og rapporten fra fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms representerer dermed en situasjon som det er all grunn til å ta på alvor. Vi må regne med at det kan komme flere rapporter med lignende problemstillinger,» skriver Bufdir, og legger til: