Høyrekomité vil innfri gammelt lærlingløfte

Programkomiteen skal presentere sitt endelige forslag til nytt partiprogram 11. januar, og komiteen foreslår denne gang at partiet skal komme med en enda mer forpliktende formulering knyttet til finansiering av yrkesfaglige lærlingplasser.

– Vi ønsker at bedriftene skal få like mye i tilskudd per lærling som en gjennomsnittlig yrkesfaglig skoleplass koster. Det er viktig for bedriftene, men det er først og fremst symbolsk viktig, for det viser at man verdsetter en lærlingplass like høyt som man verdsetter en skoleplass, sier Isaksen, som leder komiteen, til NTB.