Ingen bevæpning av politiet i Stavanger

– Det er bestemt at det ikke blir noen ekstraordinær bevæpning i Sør-Vest politidistrikt, sier operasjonsleder Kjetil Føyen til Aftenbladet.

Etter terrorhandlingen i Stockholm fredag 7. april, har Politidirektoratet og PST vurdert situasjonen for Norge.

– Per nå foreligger det ingen konkrete opplysninger som kan tilkjennegi øket terrorfare for Norge. Politimesteren i Sør-Vest har besluttet å ikke beordre ekstraordinær bevæpning for distriktets mannskaper. Politiet i Sør-Vest vil likevel være ekstra synlig, med økt patruljering og årvåkenhet, skriver Føyen i en pressemelding.

Politiet i noen av de største byene i Norge og på Oslo lufthavn har besluttet midlertidig bevæpning inntil videre etter angrepet i Stockholm.

Det er også iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet.

Politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.

PST har dessuten opplyst at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.