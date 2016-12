Politimannen Eirik Jensens situasjon endret seg dramatisk da han gikk fra å være lederen for etterforskningen av organisert kriminalitet til selv å bli tiltalt for delaktighet i innførsel av 17 tonn hasj. Navngitt av den andre hovedtiltalte i saken, Gjermund Cappelen, har Jensen blitt etterforsket av Spesialenheten for politisaker for medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj og for grov korrupsjon.

Når han den 9. januar møter i Oslo tingrett, tiltalt sammen med Cappelen i en rettssak som vil pågå helt til midtsommer. er det gått tre år siden saken ble rullet opp. Men fremdeles står mange spørsmål ubesvart, blant annet om krefter i det kriminelle miljøet har ønsket å ramme Eirik Jensen.