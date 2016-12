Joner-stunt ga NOAS 4 millioner: – Mye mer enn forventet

«Jeg heter Kristoffer, og i dag ble jeg medlem av Facebook. Dette er min første, og ganske sikkert siste, Facebook-post. Jeg vil at du skal LIKE og DELE den, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor.»

Slik innledet Joner sin aller første melding på Facebook i slutten av november.

Det som etterhvert skulle vise seg å være en vel regissert reklamekampanje til inntekt for NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, spredte seg som ild i tørt gress på Facebook.

I irritasjon over et innlegg Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug hadde lagt ut på sin egen Facebook-side 14. november, ba Joner alle om å donere 100 kroner til NOAS, i Sylvi Listhaugs navn.

VG skriver nå at NOAS fikk inn hele fire millioner kroner fra denne noe spesielle innsamlingsaksjonen.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Mer enn forventet

– Dette er mye mer enn forventet. Det er tydelig at Joners budskap traff en nerve i folket. Mange likte og delte innlegget, det skapte debatt og dette førte til at mange la merke til saken, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til VG.

Aksjonen fikk massiv oppmerksomhet i mediene, ikke minst fordi NOAS ikke oppga at dette var et velregissert opplegg i samarbeid med et reklamebyrå.

Til VG sier Ann-Magrit Austenå at aksjonen hadde en god effekt.

– Listhaugs politikk og retorikk var bakgrunnen for aksjonen. Nå har Listhaug snudd i saken om Storskog-flyktningene og vil likevel behandle asylsøknadene deres. Vi tror at vår aksjon bidro til så stor oppmerksomhet at Listhaug måtte snu, sier Austenå til avisen.