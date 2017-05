Joshua French blir tatt vare på av helsepersonell i Norge

Statsminister Erna Solberg bekreftet på en pressekonferanse onsdag at French er overført til Norge etter åtte år i fengsel i Kongo.

– Jeg er svært glad for å kunne bekrefte at kongolesiske myndigheter i går besluttet å overføre Joshua French til Norge. French kom til Norge i dag og får nå nødvendig medisinsk oppfølging. Belastningen for French og hans nærmeste har vært svært stor, saken har vakt sterkt engasjement og jeg er lettet over at han nå er i Norge, sa Solberg.

Statsministeren holdt pressekonferansen sammen med utenriksminister Børge Brende.

French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent helsepersonell. Brende opplyser at French ankom Norge i 11-tiden 17. mai.

{value=– Humanitære forhold}

– Kongolesiske myndigheter har i sin beslutning lagt vekt på de humanitære forhold i saken og særlig hensynet til moren, Kari Hilde French. Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.

Kari Hilde French har de senere årene brukt mesteparten av sin tid i Kongo, der hun har sørget sønnens livsopphold i fengselet og arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge.

Både Solberg og Brende sendte også sine tanker til Tjostolv Molands etterlatte.

{value=– Krevende sak}

Solberg sa det har vært en svært krevende sak for Kongo og Norge, og at hun er glad for at man har funnet en løsning.

Utleveringsbeslutningen kom ifølge Brende på plass på kontoret til Kongos president, Joseph Kabila, 16. mai. Brende takket for fleksibiliteten fra kongolesiske myndigheter. Utenriksministeren sa videre at saken er svært spesiell, og derfor har blitt høyt prioritert fra Utenriksdepartementets side.

– Det er lagt ned en betydelig innsats over flere år fra utenrikstjenestens ansatte både i Norge og i utlandet. Jeg vil i dag takke alle som har bidratt til at saken fant en løsning, sa Brende.

Brende sa at saken er den eneste rettskraftige dødsdommen mot en norsk borger i utlandet. Det er ikke utbetalt penger i forbindelse med overføringen, eller under prosessen. Ei heller i form av løfte rom framtidig bistand.

{value=Ikke soningsoverføring}

Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.

– Dette er viktig å understreke: French har ikke en dom mot seg i Norge, sa Brende.

French trenger helsehjelp og får oppfølging av smittevernshensyn, sa Solberg, uten å gå i detaljer om helsetilstanden hans. Hun sa også at hun ikke har vært i direkte kontakt med French, fordi han blir tatt hånd om av helsemyndighetene.

{value=Lover benådning}

Det er åtte år siden French ble pågrepet i Kongo, anklaget for drap og spionasje. Kort tid etter ble hans reisefølge Tjostolv Moland også pågrepet. I 2009 ble begge dømt til døden av kongolesiske myndigheter. Nordmennene anket, men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående. Bare Moland ble dømt for selve drapet. Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

18. august 2013 ble Moland funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. På tross av at Kripos konkluderte med at det ikke fantes noen indikasjoner på drap, ble French i 2014 dømt for å ha drept kameraten.