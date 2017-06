Justisdepartementet mener soning i Nederland ikke bryter menneskerettighetene

Det går fram av et svar departementet sendte om Sivilombudsmannens nylige rapport fra besøket i Norgerhaven fengsel i Nederland, skriver VG.

En sentral del av Sivilombudsmannens kritikk gikk ut på at den delte jurisdiksjonen som ble etablert i avtalen mellom Norge og Nederland synes å ha etablert et rettslig «hull» som svekket de innsattes vern mot tortur og umenneskelig behandling.

I svaret fra Justisdepartementet tilbakevises dette, blant annet med at Nederland har ratifisert de samme internasjonale menneskerettslige konvensjoner og individuelle klagemekanismer som Norge.

–Den praktiske gjennomføringen av vernet etter torturkonvensjonen, må følge jurisdiksjonen. Norske myndigheter kan som hovedregel ikke selv etterforske, straffe og påtale straffbare handlinger i Nederland, heter det

Samtidig understreker departementet at det per nå ikke foreligger noen holdepunkter for at Norge faktisk begår menneskerettsbrudd, eller at det foregår tortur og nedverdigende eller umenneskelig behandling i fengselet.

Norske myndigheter leier 242 plasser i fengselet, hvor innsatte som er dømt i Norge kan sone.

– Departementet minner om at Norgerhaven fengsel er opprettet som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen, inntil tilsvarende kapasitet er på plass i Norge, heter det avslutningsvis i svaret.