Konkurransetilsynet lar Adam kjøpe Godtlevert

De to selskapene varslet i mars at de ville slå seg sammen i håp om å kunne konkurrere med de største matvarekjedene, under forutsetning av at det ble godkjent av Konkurransetilsynet.

–Vi har foretatt en grundig vurdering av saken der vi har tatt hensyn til en rekke ulike forhold. Vi har konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Adams matkasse har i dag 74 ansatte, mens Godtlevert.no har 65. Årlig omsetning har vært på henholdsvis 330 og 390 millioner kroner. Ifølge selskapene selv utgjør dette om lag en halv prosent av det norske dagligvaremarkedet.

De to matkasseleverandørene har varslet at de vil beholde begge navnene inntil videre.