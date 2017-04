KrFU vil gi 15.000 i bonus til foreldre som deler permisjonen likt

Flere insentiver for å få delt permisjonen jevnere mellom mor og far må til, mener KrFU. Når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte i Trondheim denne uken, har ungdomspartiet spilt inn flere forslag knyttet til likestilling og diskriminering. Det mest radikale er forslaget om å innføre en likestillingsbonus til foreldre som deler permisjonen tilnærmet likt.

«Det bør være flere insentiver for å få foreldre til å dele permisjonen mer likt. Det vil gjøre at begge foreldre får mer tid sammen med barnet, i tillegg til at kvinner blir mindre utsatt for diskriminering i arbeidslivet grunnet fødselspermisjon», skriver KrFU i forslaget.

15.000 kroner

– Vi ser at menn stort sett slavisk følger den fastsatte kvoten for pappa i foreldrepermisjonen. Vi mener derfor det bør være et insentiv til å ta ut tilnærmet lik permisjon, utdyper KrFU-leder Ida Lindtveit overfor NTB.

– Da vil vi kunne få flere menn til å ta lengre permisjon, og det sender et signal til arbeidsgiver om at de må forvente at foreldrene tar ut omtrent like stor permisjon og må tilrettelegge for det, sier Lindtveit.

KrFU-lederen sier størrelsen på bonusen er noe som må utredes.

– Men man kan tenke seg for eksempel rundt 15.000 kroner som en engangsutbetaling, sier Lindtveit.

– Ofrer rettigheter

Programkomiteens leder Dagrun Eriksen vender imidlertid tommelen ned for forslaget.

– Å si at vi skal gi en belønning for å dele femti-femti, det er et ganske sterkt signal fra staten å gi, og jeg er usikker på om det skal være statens signal, sier Eriksen til NTB.

– Jeg mener staten bør styre noe, som med kvotering og pappakvotene, det har jeg kjempet for, men alle gangene KrF har økt pappapermisjonen har vi gjort det ved å legge det på toppen og ikke spist av den delen som er til fri fordeling, påpeker Eriksen.

– Dette er rettigheter som mødregenerasjon vår har kjempet fram, rettigheter som gjør at det skal være mulig å kombinere familieliv og arbeidsliv. Vi må passe oss så dette ikke blir ofret på et politisk kjempespennende prosjekt for større likestilling, da tror jeg vi kaster ut babyen med badevannet sier Eriksen, som sier hun vil kjempe mot forslaget på landsmøtet.

Hun peker på at flere stemmer fra kvinnefronten har advart mot å gjøre permisjonstiden så kort for mor at kvinner ikke lenger klarer å kombinere familie og arbeid.