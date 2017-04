KrFU vil ha flere asylsøkere til Norge

På KrFs kommende landsmøte i slutten av april vil ungdomspartiet kjempe hardt for forslaget, som er levert inn i forkant av landsmøtet.

– Jeg håper at vi får dette gjennom. Nå skal det være en runde i resolusjonskomiteen på hva som skal behandles på landsmøtet, og vi kommer til å jobbe knallhardt for at dette skal vinne fram, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til VG.

Støtter

Unge Venstre støtter forslaget og vil ta det opp i Venstres stortingsgruppe.

– Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til avisa.

EU sliter hardt med å flytte 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia. Etter drøyt halvannet år er bare 16.340 asylsøkere sendt videre til andre land i EU og EØS.

Norge har sagt ja til å ta imot 1.500 av disse, og ifølge ferske tall har over 1.000 så langt kommet hit til landet.

I 2015 ble det også enighet på Stortinget om å ta imot 8.000 ekstra kvoteflyktninger fra Syria over tre år.

Hareide åpen

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at enigheten ligger fast, men at KrF også har tatt til orde for en ny vurdering av om Norge kan bidra ytterligere i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

– I den sammenheng bør vi også se på vårt bidrag til å relokalisere asylsøkere som nå befinner seg i Sør-Europa, sier Hareide.

Regjeringen, med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i spissen, har på sin side kraftig advart mot å åpne for flere kvoteflyktninger, fordi de hevder dette kan sende ut uheldige signaler.

