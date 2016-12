Kulturministerens julehilsen provoserer

Et drøyt døgn etter at Høyre-statsråden la ut meldingen som åpner og avsluttes med ordene «vær stolt av det norske», har over 800 personer kommentert innlegget. Mange ønsker Helleland en god jul og uttrykker støtte, men det er også svært mange som lar seg provosere av innholdet i teksten, som følger et bilde av statsråden i bunad foran et juletre.

Det er særlig en passasje om Nylund skole i Stavanger som får folk til å reagere. Hun skriver at det forundrer henne og gjør henne «litt trist, når jeg leser at en skole i Stavanger ikke lar elevene synge Deilig er Jorden i redsel for å såre noen». Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene, men rektor har avvist den fremstillingen Helleland gjentar.