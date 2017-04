Lastebileiere vil ha bompengeunntak

Regionleder Roar Melum synes det er bra at det bygges nye og bedre veier, men selv om bompenger er en del av finansieringen, er det en del av regningen han ikke synes at han og kollegene bør ta, skriver Adresseavisen.

– Argumentene for bompenger handler blant annet om å få brukere over til kollektivtrafikk. Det er lett å forstå for personbilbrukere, men næringstransporten har ikke det valget. Det burde vært fritak for bompenger for næringstransporten, forklarer han.

– Og hvis noen sier at det spares bompenger ved å kjøre utenom rushtidsavgift så har du ikke vært bedriftsleder med folk i arbeid. Det er en meningsløs ting å si.

Lastebillederen har heller ingen forståelse for at elbiler fritas for bompenger.

– Inntil i dag har det vært en bra løsning for å få folk over til utslippsfrie løsninger, men i fremtiden vil ny teknologi sørge for at også de fleste tunge biler får samme mulighet. Dermed er miljøargumentet borte, og i stedet blir det bruksavgift for infrastruktur.

