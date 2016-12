– Vi ser rekordinteresse for skøytegåing på vann, sier forfatter og skøyteentusiast Rolf Utgård til NTB. Han har holdt flere kurs den siste tiden for folk som er interessert i å lære hvordan de trygt kan ferdes på isen.

Fra Trøndelag og nordover regnes isen på vannene som trygg for skøyteløpere. På Vestlandet må man over 500 meter over havet for å finne god is, mens man på Østlandet må på vann som ligger mellom 100 og 300 meter over havet.