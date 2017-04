Lommedalen-saken utsatt på ubestemt tid

Det får NTB opplyst av partene i saken, aktor og førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe og forsvarer og advokat Aasmund Sandland, fredag formiddag.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om når saken kan berammes på nytt, skriver Dymbe i en pressemelding fredag.

I en pressemelding fra sakens dommer, sorenskriver Pål Prestesæter, vises det til en legeerklæring for den 45 år gamle moren til avdøde Angelica Heggelund (13).

– På bakgrunn av opplysningene om at det er utilrådelig å fortsette straffesaken ut fra hennes helsetilstand, har retten besluttet å utsette hovedforhandlingen på ubestemt tid, skriver Prestesæter.

Erklæringen er datert 26. april og ble mottatt torsdag ettermiddag. I en epost sorenskriveren sendte til Domstoladministrasjonen fredag, fremgår det at det er lagt vekt på at legen er informert om tilpasningene som er gjort for tiltalte for gjennomføringen, og at hun også er forespurt om det er mulig å gjøre ytterligere tilpasninger.

– Legen har opplyst at det ikke er mulig, avslutter dommeren.