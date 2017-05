«Lurelegen» erkjente straffskyld

Kvinnen erkjente straffskyld på samtlige av tiltalens 22 punkter da rettssaken startet i Aust-Agder tingrett onsdag, melder TV 2.

Tiltalen inkluderer ifølge VG grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.

Lurte flere til behandling

33-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet «Lurelegen». Eksempelvis skal hun ha fjernet en spiral fra en pasients underliv og lurt et stort pengebeløp fra en kvinne med MS mot løfter om stamcellebehandling. I virkeligheten er kvinnen arbeidsledig.

Når hun skulle forklare seg om spiralen hun fjernet fra underlivet til en kvinne, kunne hun heller ikke forklare hvordan hun kunne gjøre noe slikt. Men hun opplyste i retten at hun hadde fjernet spiral hos seg selv.

I retten onsdag ble kvinnen spurt om hva som var motivet hennes for å lure en kvinne for 3.500 kroner til botoxbehandling, skriver Agderposten.

– Stort behov for å hjelpe

– Det lurer jeg også på. Jeg har et stort behov for å hjelpe, selv om det blir helt galt, forklarte kvinnen seg. Hun medga også at penger kunne være et motiv for bedrageriet.

Overfor kvinnen hadde tiltalte utgitt seg for å være nevrokirurg. Hun hadde lest seg opp på botoxbehandling som skulle hjelpe pasienten med taleevnen. Inngrepet ble imidlertid aldri utført.

Hun har også erkjent å ha overtalt en annen kvinne til å slutte med medisinene hun gikk på og heller bruke tabletter hun fikk av tiltalte. Tiltalte ga henne sine egne malariapiller og har senere fått vite av politiet at kvinnen ble dårlig, skriver VG.

Livnærte seg av svindel

På spørsmål i retten om hvorfor hun har gjort det hun har gjort, svarte kvinnen:

– Det skulle jeg ønske at jeg visste selv. Jeg vet ikke. Jeg tenker ikke som andre, jeg klarer ikke å resonnere og reflektere før jeg gjør ting, så blir det bare dumt, sa hun ifølge TV 2.

Hun forklarte videre at hun alltid tenker at ting ordner seg både for henne og andre.

I retten forklarte hun at de flere hundre tusen kronene hun har svindlet til seg, er brukt opp.

– Stor fare for gjentakelse

Kvinnen har også erkjent at hun la inn et bud på 20 millioner kroner for en villa i Vestfold, uten at hun på noen måte var i stand til å gjøre opp for dette budet. Hun har også flere andre ganger utgitt seg for å være en annen for å lure til seg penger fra personer fra hele landet.

Påtalemyndigheten lot saken gå i tingretten til tross for at kvinnen allerede hadde erkjent straffskyld og saken kunne ha gått som en tilståelsessak.

– Flere av forholdene gjelder grovt bedrageri av velferdsstaten, og da er det viktig at hun forklarer seg, sa aktor, politiadvokat Håvard Ryengen i sitt innledningsforedrag.

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden oktober i fjor på grunn av høy fare for gjentakelse. Tobarnsmoren er domfelt to ganger tidligere for lignende forhold. Det er satt av tre dager til saken.