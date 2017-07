Mens byggeprosjekt sprakk med 2400 prosent, ansatte Stortinget konditor og brukte 1,6 mill. på gullvisittkort-maskin

Aftenposten fortalte nylig historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt har utviklet seg fra å koste 70 millioner til å kreve minst 1800 millioner kroner fra fellesskapet.

Nå avslører Dagens Næringsliv hvordan Stortingets driftsbudsjett de siste fire årene har økt fra 736 millioner til 905 millioner kroner. I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005, skriver Aftenposten.

Makroner og visittkort med gullskrift

Avisen har også fått innsyn i noen av formålene skattebetalernes penger har vært brukt til:

Stortinget har ansatt en egen konditor, som blant annet skal lage franske makroner.

Det er innkjøpt en maskin som blant annet kan skrive ut visittkort med gullskrift. Denne kostet 1,6 millioner kroner.

Det er brukt 2,4 millioner kroner på å lage en ny, visuell profil.

Pengebruken fører til sterke reaksjoner blant Stortingets egne representanter.

– Administrasjonen synes ikke det holder med vafler lenger, men vil heller ha franske makroner med stortingsløven på. Jeg tror ikke det er de folkevalgte som har krevd denne oppgraderingen, sier Marit Arnstad, som er parlamentarisk leder i Senterpartiet, til Dagens Næringsliv.

Hun reagerer også på at det er ansatt en egen husfotograf.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Skaper avstand til folkevalgte

– Presidentskapet har sitt eget sekretariat og sin egen dagsorden utenom Stortingets alminnelige arbeid. Gulltrykte visittkort, egen husfotograf og konditor er uttrykk for at ledelsen skaper avstand til den jobben ansatte og folkevalgte gjør, sier Arnstad.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte «peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne».

Stortingsledelsen: - Ikke representative eksempler

Stortingets ledelse viser til at det uansett var planlagt å bytte ut trykkeutstyr hos Stortinget, og at maskinen som kunne skrive gullskrift «bare» kostet 42.000 kroner enn en maskin uten denne muligheten.

Hverken stortingspresident Olemic Thommessen eller stortingsdirektør Ida Børresen ønsker å la seg intervjue av Dagens Næringsliv, men Børressen skriver blant annet dette i et skriftlig svar til avisen:

«Presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektivisere og profesjonalisere administrasjonen. Eksemplene som trekkes frem her, er ikke representative for den omstruktureringen som er skjedd de siste 6–8 årene, og utgjør en veldig liten del av Stortingets budsjett.»