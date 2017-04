Momsfritak for Tesla-kjøpere tilsvarer gratisreiser for 30.000 pendlere

Samlet momsregning som kjøperne av Tesla Model X slipper å betale, tilsvarer kostnadene ved å gi gratis årskort til om lag 30.000 Oslo-pendlere fra tettsteder som Drammen, Moss og Ski, skriver Dagens Næringsliv.

Verdien av momsfritaket for Model X tilsvarer foreløpig en halv milliard kroner. Årsaken til det høye beløpet, er at elbil-reglene ikke har noen øvre grense for hva en bil kan koste og likevel få full avgiftsfrihet. Det samme gjelder for alt ekstrautstyr til bilen.

Det er solgt 2183 biler av modellen etter at den kom i salg i fjor sommer.

Prisen for den billigste modellen uten noe ekstrautstyr er på 762.000 kroner, men med moms hadde prisen på bilen kommet på nærmere en million kroner for den billigste modellen.

Regjeringen med støtte fra Venstre og KrF har hittil stått fast på de gunstige støtteordningene for elbiler skal vare fram til 2020.

