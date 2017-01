For å skape en grønn framtid mener NHO det må kuttes i antall studieprogrammer ved universiteter og høyskoler. Det må bli færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag.

– Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag. Til sammenligning er kapasiteten innen realfag og ingeniørfag lite utvidet, sier NHO-direktør Kristin Skogen-Lund til Aftenposten i forkant av NHOs årskonferanse torsdag denne uka.

Et notat som er laget til konferansen, har fått tittelen Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid. «Pervers konkurranse om studenter» er en av konklusjonene i notatet.