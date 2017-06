Nav betalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor

1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet. Vel en tredel av de utbetalingene til utlandet gikk til utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge.

Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.

– Personer bosatt i utlandet mottok 7,1 milliarder kroner fra Nav i 2016, en økning på i overkant av 200 millioner fra året før. Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.

Blant utenlandsbetalingene gikk 8 av 10 kroner til land i Europa. Sverige er det landet det utbetales mest penger til, med 2,4 milliarder kroner i 2016, mens 851 millioner kroner gikk til Spania. 90 prosent av utbetalingene til Spania gikk til norske statsborgere. I Polen, som kommer som nummer fire med 405 millioner kroner, gikk derimot 89 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Over halvparten av utbetalingene, nesten 4 milliarder kroner, er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd med over 1,6 milliarder kroner i 2016. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere.

For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. Nær 90 prosent av dagpengeutbetalingene til utlandet gikk til personer med utenlandsk statsborgerskap. 9 av 10 mottakere av kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere. Over halvparten av disse utbetalingene gikk til utenlandske statsborgere bosatt i Polen.

De totale utbetalingene til utlandet innen dagpenger og kontantstøtte er henholdsvis 166 og 39 millioner kroner.