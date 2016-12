En ny nasjonal klageordning for dem som reiser med båt i Norge, trer i kraft fra nyttår.

– Vi ønsker å styrke rettighetene til kollektivreisende i Norge. Derfor etablerer vi en nasjonal klageordning for passasjerer på rutegående fartøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Samferdselsdepartementet fastsatte 20. desember endringer i transportklagenemndforskriften for å gjennomføre EUs forordning om båtpassasjerers rettigheter. Alle transportører plikter å ha et system for å behandle klager fra passasjerene.