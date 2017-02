Granskingsarbeidet etter ulykken er omfattende og komplisert, opplyser Statens havarikommisjon for transport. Det fortsetter med høyt aktivitetsnivå, men omfanget og kompleksiteten gjør det umulig å anslå et tidspunkt for når den endelige rapporten blir ferdig.

"Havarikommisjonen har til hensikt å utgi en ny foreløpig rapport 29. april 2017, med mindre det gjøres betydelig nye funn som nødvendiggjør en foreløpig rapport i mellomtiden", heter det i en fersk statusoppdatering.