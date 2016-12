Ny vurdering kan gi Andøya-omkamp

– Dersom det skulle komme vesentlige endringer i tallgrunnlaget, er det selvsagt noe vi vil komme tilbake til Stortinget med, sa Søreide på spørsmål fra Venstre-leder Trine Skei Grande da Stortinget tirsdag behandlet langtidsplanen for Forsvaret.

Forsvarsdepartementet understreker overfor NTB at de fullt og helt stoler på beregningene som ligger til grunn for avgjørelsen om å legge ned flystasjonen. At nye vurderinger vil bli gjort dersom tallgrunnlaget skulle endre seg, er i tråd med vanlig praksis, anføres det.