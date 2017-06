Nye forhandlinger i jordbruksoppgjøret

Fredag 16. juni sørget regjeringspartiene og Venstre for at årets havarerte jordbruksoppgjør sendes tilbake til regjeringen med føringer om at rammen økes fra det opprinnelige tilbudet på 410 millioner kroner til 625 millioner.

– Vi må følge stortingsvedtaket i et demokratisk land. Rammen vi skal fordele er på 625 millioner kroner. Det er ikke ordinære forhandlinger, det er fordelingsforhandlinger, seier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Nationen.

Hun sier videre at det ikke er noen god følelse å rydde opp etter stortingsflertallet og Venstre.

– Målet vårt var å følge opp inntektsmålet Stortinget vedtok om at inntektsgapet skal reduseres. Med de rammene vi har nå øker gapet rett og slett, men vi skal gjøre jobben med å fordele den rammen Stortinget vil ha, sier Furuberg til avisen.

Leder i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes, understreker at avklaringer for hvordan forhandlingene skal foregå videre er viktig for begge parter.