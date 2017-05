Oljepengebruken rett til værs under Jensen og Solberg

Ifølge Dagens Næringsliv øker oljepengebruken i Norge med Erna Solberg (H) ved roret åtte ganger fortere enn den økonomiske veksten i landet. I snitt har oljepengebruken økt med 12,5 prosent per år de fire siste årene. I samme periode har norsk fastlandsøkonomi i snitt vokst med 1,6 prosent per år.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legger finansminister Siv Jensen (Frp) opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner i år, en økning på mer enn 20 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets bruk.

– Regjeringen har økt pengebruken enormt, sier professor Ragnar Torvik ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU til avisen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har i forslag til revidert nasjonalbudsjett redusert bruken med 4,7 milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget. Torvik mener det burde vært redusert enda mer.

– I starten sa man at man måtte bruke penger fordi økonomien gikk dårlig. Speilbildet av det burde være at man kutter ned ganske mye på bruken når det går bra. Men nå sier man at økonomien går bra, samtidig som man øker oljepengebruken, sier han.