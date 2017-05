Opplysninger om nordmenn på avveie etter hacking av klinikk i Litauen

I alt en håndfull nordmenn som har vært innom klinikken – både kvinner og menn – er hittil blitt forsøkt presset for penger, opplyser Kripos til NTB.

Klinikken har anmeldt forholdet og Litauisk politi etterforsker saken, ifølge Kripos.

Få har tatt kontakt

– Vi har kontakt med Europol og får informasjon om den norske delen av saken. Og så viderebringer vi informasjon og driver informasjonsutveksling mellom utenlandsk- og norsk politi, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos til NTB.

Hittil er det få som har tatt kontakt med Kripos.

– Dersom du blir forsøkt utpresset, anbefaler vi aldri at man betaler, da man ikke har noen garanti for at utpresserne gjør det de lover, skriver Kripos på sin Facebook-side.

Krypterte Bitcoin-lenker

Kripos som ble varslet om saken onsdag morgen, anbefaler videre at de som er blitt forsøkt presset for penger tar kontakt med sitt lokale politi.

– Ta vare på relevant informasjon om hvordan du ble kontaktet av utpresseren og om hvilken Bitcoin-adresse som ble oppgitt for betaling, skriver Kripos videre.

Bitcoin er ifølge Kripos vanlig å bruke blant utpressere på internett. Den som blir presset mottar en kryptert bitcoin-adresse å betale til, og som er vanskelig for politiet å spore opp.

Dersom man finner sitt navn i tilknytning til lekkasjen i Googles søkemotor, anbefaler politiet at man ber Google om å fjerne personlig informasjon fra søkemotoren. Kripos har lagt ut lenke til riktig skjema.