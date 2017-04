Oslo: Barnehagebarn fant to kilo amfetamin i skogen

– Hadde det for eksempel vært heroin kunne saken endt dårlig. Barn er åpne, og kan fort ende opp med å smake på det de finner, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon i Oslo til VG.

Det var de ansatte som slo alarm. Politiet kaller funnet stort og sier at stoffet lå spredt rundt så det tok litt tid før de fant alt. Deretter ble to personer pågrepet.

– De som hadde gjemt det i skogen, kom naturligvis tilbake for å hente stoffet. Da tok vi dem, forteller Stølen, som ikke vil si hvor stoffet ble funnet. Han opplyser at de to kan vente seg en streng fengselsstraff, med en strafferamme på opp til flere år.

Funnet ved barnehagen skjedde i forrige uke, og torsdag la politiet ut melding om hendelsen på Facebook. Politiet takket også barna ved å møte opp i barnehagen med ballonger, refleks og kjærlighet på pinne.

– Jeg regner med vi har rekruttert en del politistudenter, sier Stølen om besøket.