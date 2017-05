Oslo kommune idømt bot etter at kvinne sultet i hjel

– Dette er en trist og alvorlig sak, ikke minst fordi vi snakker om et lovbrudd som gikk over åtte måneder, fra januar 2015 til kvinnen døde åtte måneder senere. Den idømte botens størrelse reflekterer det, sier politiadvokat Tone Bysting, som var aktor i saken.

Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og ble overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015. Til tross for flere bekymringsmeldinger til bydelen, fikk ikke kvinnen tilstrekkelig oppfølgning og helsehjelp da hun bodde hjemme. Kvinnen ble funnet død i boligen i august 2015.

«Kvinnen døde av hjertesvikt i kombinasjon med avmagring og veide 36 kilo på obduksjonstidspunktet. Det er cirka 30 kilo mindre enn hun veide ett år før hun døde. At hun døde som følge av den manglende oppfølgningen gjør saken grov og svært alvorlig,» heter det i domsavsigelsen.

-Det er en tragisk og vond sak for alle. Spesielt for de pårørende, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern til NTB.

Oslo kommune ble ilagt et forelegg på 2 millioner kroner 8. august i fjor. Kommunen erkjente straffskyld, men godtok ikke botens størrelse.

Kommunen ønsket å prøve saken for retten fordi det er den høyeste boten som er gitt i saker som kan sammenlignes med denne.

– Nå skal vi lese dommen grundig, sier Joten.

Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.