PST: Nordmenn presses av russisk etterretning

– Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

– PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det. Ergo må man anta at russerne har innsidere i Norge, sier Haugstøyl.

Spionasje

Onsdag la PST fram sin årlige trusselvurdering for 2017 hvor de meldte om økt bekymring for russisk etterretning i Norge. De mener en av de største truslene er personer som rekrutteres til muldvarper og til å gi ut sensitiv informasjon.

Ifølge VG bruker russisk etterretning fortsatt gamle og kjente spionmetoder. For eksempel i form av tilfeldige personer kommer opp til deg på gaten, legger penger i hendene dine, tar bilder og bruker det som pressmiddel. Også plassering av narkotika i bagasjen til intetanende mennesker ved flyplasser blir nevnt.

PST sier at spesielt etniske russere som har flyttet til Norge og har tilgang på sensitiv informasjon er mest utsatt for press fra russisk etterretning.

Hacket Ap

Torsdag kveld kom det meldinger om at Russland står bak et hackerangrep på Arbeiderpartiet i fjor høst. Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST.

- Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.

Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.

Visumnekt

Onsdag ble de to stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) nektet visum for å besøke Russland. Den russiske ambassaden bekrefter at det finnes en liste over nordmenn som ikke får besøke Russland. Listen er et svar på at Norge sammen med EU i 2014 innførte sanksjoner som blant annet omfatter reiserestriksjoner for navngitte russere.

Ifølge Aftenposten skriver den russiske avisen Vzglad skriver: "Rart at norske diplomater ser så forvirret ut. Oslo har trolig glemt at diplomati foregår i et speilbilde.»

Utenriksminister Børge Brende (H) er derimot beinhard og sier den eneste måten Russland kan få fjernet politikere fra EU og Norges sanksjonsliste, er ved å trekke seg ut av Ukraina.

(©NTB)