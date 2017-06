Pengemarkedsrente på bunnivå – bankene beholder gevinsten

Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) har falt 30 basispunkter siden nyttår, ifølge Finansavisen, noe som innebærer at det er blitt mye mindre kostbart for bankene å låne penger som de kan låne ut videre. Likevel ser det ikke ut til at de vil kutte på boliglånsrenta for kundene sine.

– Bankene tar selv gevinsten fra Nibor-fallet, sier analytiker Thomas Svendsen i Nordea Markets.

I fjor var Nordea Bank Norge først ute av flere storbanker med å øke boliglånsrenta. Da var oppgitt årsak at Nibor hadde økt 10 basispunkter. Den utviklingen er altså utradert og mer enn det, uten at lånerentene justeres ned tilsvarende.

Nibor beregnes fortløpende som et gjennomsnitt av hva seks store norske banker krever i renter på usikrede utlån til andre banker.