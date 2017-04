Politiet fortsetter midlertidig bevæpning flere steder

Politidirektoratet (POD) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.

Politiet melder at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres. Det gjøres i lys av hendelsene i Stockholm og Oslo. Dermed fortsetter den midlertidige bevæpningen av politiet i landets største byer og ved Oslo lufthavn Gardermoen.

POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge. Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder. PST-sjef Benedicte Bjørnland fastslo på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det er sannsynlig at Norge kan bli rammet av et terrorangrep i 2017.

PSTs pressekonferanse ble holdt i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.

